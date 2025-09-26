Policías de Nogales salvan la vida de un hombre al revertir sobredosis de fentanilo

Nogales, Sonora.- Dos agentes del Departamento de Seguridad Pública de Nogales aplicaron con éxito un protocolo de emergencia para revertir una sobredosis de fentanilo, estabilizando a un hombre que se encontraba en estado crítico. El acto fue realizado por los oficiales Isabel Adilene Mexia Moreno y Efraín Lugo López. El incidente tuvo lugar ayer jueves 25 de septiembre en la colonia Moderna.

Los agentes respondieron a un reporte sobre una persona inconsciente en la vía pública. Al llegar a las afueras de un supermercado ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, localizaron a un hombre, posteriormente identificado como César, quien se encuentra en situación de calle. Tras una valoración inicial y al lograr una breve respuesta del afectado, este refirió haber consumido fentanilo.

Reconociendo los síntomas de una intoxicación por opioides, los oficiales Mexia Moreno y Lugo López actuaron de acuerdo a su entrenamiento y le administraron una dosis de naloxona por vía intranasal. Este fármaco está diseñado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis, principalmente la depresión respiratoria que puede ser fatal. La aplicación del antídoto resultó efectiva, permitiendo que César recobrara el conocimiento.

Siguiendo el protocolo, los agentes procedieron a trasladarlo al Hospital IMSS Bienestar para que recibiera atención médica. Horas más tarde, el personal médico confirmó que se encontraba fuera de peligro. Luis Arturo Corrales Ley, Comisario General de Seguridad Pública, reconoció el desempeño de los oficiales y subrayó que este resultado es un reflejo directo de las políticas departamentales.

La capacitación constante de nuestros elementos en protocolos de emergencia y el contar con insumos adecuados, como la naloxona, nos permite actuar con rapidez y eficacia en situaciones críticas como esta. Hoy podemos decir con orgullo que se salvó una vida", expresó el comisario.

Paramédicos y policías presentes en el lugar de los hechos

La acción de los oficiales no solo evitó una fatalidad, sino que también demostró la eficacia de una estrategia integral que combina preparación, equipamiento y un compromiso firme con el bienestar de todos los ciudadanos.

Fuente: Tribuna