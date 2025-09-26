Se reencuentra Ernesto con su familia en Hermosillo; fue localizado en Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este viernes la exitosa conclusión del proceso de reunificación familiar de Ernesto Enrique Ortega Castillo, quien había sido localizado en situación de calle en Ciudad Obregón. El reencuentro tuvo lugar en Hermosillo, poniendo fin a un periodo de incertidumbre para sus familiares, quienes no tenían conocimiento de su paradero.

El procedimiento fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre varias dependencias gubernamentales. Una vez que Ernesto Enrique fue identificado y puesto bajo el resguardo del sistema DIF Cajeme, la Comisión de Búsqueda inició las labores para localizar a sus seres queridos. El caso había sido difundido previamente a través de redes sociales, donde se compartieron sus datos generales y características físicas.

Asimismo, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permitiera contactar a su familia, la cual, según refirió, residía en la colonia Café Combate de la capital sonorense. Tras establecer el contacto exitoso con sus familiares, la Comisión de Búsqueda asumió la tarea de gestionar la logística necesaria para el reencuentro. Esto incluyó la coordinación para el transporte tanto de Ernesto Enrique como de un familiar.

Facilitaron el traslado de ambos desde Ciudad Obregón hasta Hermosillo. En esta etapa, la colaboración con el DIF de Hermosillo y el DIF Cajeme fue fundamental para garantizar que el proceso se desarrollara correctamente. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora señaló que con esta acción reiteró su compromiso de continuar trabajando en la implementación de procesos dignos y humanos que permitan a las familias sonorenses reencontrarse.

En otro caso similar, autoridades de Sonora informaron en días recientes que Sandro Sael 'N', un ciudadano de origen hondureño que estaba reportado como desaparecido, fue localizado en buen estado y se encuentra en proceso de reunirse con su familia, con la que había perdido contacto hace 5 años. La pieza clave en este hecho fue la información proporcionada por el colectivo Buscando Tesoros en Puerto Peñasco, quien lo ayudó a que encontrar a su familia.

