Sicario ejecuta a balazos a empleado al interior de un negocio al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025, un ataque armado privó de la vida a un hombre al interior de un establecimiento de comida en el que laboraba, mismo que está ubicado en la colonia Gabriel Leyva, al norte de Culiacán. Los primeros reportes indican que un gatillero irrumpió en el lugar y le disparó en múltiples ocasiones al mesero hasta provocarle la muerte, alertando a las personas que se encontraban en la zona.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 07:30 horas de este viernes cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el referido sector. Elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio que se sitúa en la esquina de la avenida Álvaro Obregón y calle Josefa Ortiz de Domínguez, en donde confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un individuo.

Los agentes policíacos y militares constataron que el sujeto, identificado como Jesús 'N', de 42 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Una vez que se confirmó el homicidio, los uniformados procedieron a delimitar el perímetro y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

uD83DuDEA8 *Un mesero identificado como Jesús O., de 42 años, fue asesinado a balazos esta mañana dentro de un restaurante en la colonia Gabriel Leyva, sobre la Av. Álvaro Obregón en Culiacán* . pic.twitter.com/wGIrqap1uA — Contacto Revista (@ContactoRevist) September 26, 2025

Una persona llegó al negocio de comida y se dirigió contra Jesús 'N', quien se dijo era empleado del lugar, y sin mediar palabras disparó en varias ocasiones, quedando el cuerpo del occiso en la pura entrada del establecimiento. Una vez cometido el asesinato, el atacante huyó del lugar sin ser identificado, tampoco se informó si utilizó algún vehículo para escapar", explicó el citado medio con respecto al desarrollo del violento caso.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial, así como agentes de la Policía de Investigación, se encargaron de las diligencias correspondientes y levantaron los casquillos de arma corta que quedaron en el establecimiento comercial. Una vez concluidos los trabajos de campo, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado a la espera de ser reclamado oficialmente por sus familiares.

#Culiacán uD83DuDE94uD83DuDEA8 | Ejecutan a balazos a mesero de un restaurante de jugos ubicado sobre la avenida Obregón en la colonia Gabriel Leyva pic.twitter.com/b33HEkOu0q — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui