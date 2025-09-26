Sonora: Incendio arrasa con la vivienda del exalcalde de SLRC Ignacio Guzmán Gómez (FOTOS)

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 26 de septiembre se reportó el incendio de la vivienda que alguna vez perteneció al exalcalde de San Luis Río Colorado, Ignacio Guzmán Gómez, quien gobernó en el periodo de 1976 a 1979. El exfuncionario, que falleció hace tiempo, formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, tras su gestión, asumió el poder Rodolfo Rogel Villa (1979-1982).

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Madero y calle 17, en la colonia Residencias. El inmueble quedó prácticamente destruido: los techos colapsaron, las paredes resultaron irreconocibles por el humo y los muebles quedaron reducidos a cenizas. Cabe destacar que la casa no era habitada desde hace varios años debido a un litigio legal.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier información adicional cuando se pronuncien fuentes oficiales. Por el momento, se sabe que la emergencia inició alrededor de la 1:40 horas, instante en que se movilizaron bomberos y policías municipales. Se presume que indigentes que rondan la zona podrían estar involucrados.

Ignacio Guzmán Gómez

A través de redes sociales, los bomberos voluntarios dieron a conocer la noticia y compartieron algunas fotografías del siniestro: “Bomberos voluntarios atendiendo incendio de una casa en Av. Madero y 17. Al lugar acudieron la Estación Central 58, 68, Estación #2, Unidad #61, así como bomberos rurales, para controlar el incendio que afectó la totalidad del inmueble. No hubo lesionados, solo daños materiales”, señala el comunicado.

Bomberos voluntarios Atendiendo incendio de una casa en av madero y 17 al lugar la estaciu00f3n central 58,68, estaciu00f3n #2 ... Posted by Bomberos Voluntarios San Luis RC on Friday, September 26, 2025

La Cruz Roja cuenta con una serie de recomendaciones ante la presencia de un incendio. Entre las más relevantes están: mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales, evacuar y dirigirse a sitios seguros junto a posibles acompañantes, evitar exponerse al fuego y al humo, así como respetar las indicaciones oficiales para saber cuándo es seguro regresar al hogar.

Fuente: Tribuna del Yaqui