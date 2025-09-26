Ultiman de múltiples balazos a lavacarros afuera de un conocido mercado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del jueves 25 de septiembre de 2025, un ataque armado le arrebató la vida a un hombre, quien presuntamente practicaba el oficio de lavacarros en el exterior del Mercado Rafael Buelna, ubicado en el Centro de Culiacán. Los reportes preliminares detallan que el sujeto se encontraba lavando un automóvil, cuando gatilleros desconocidos se presentaron en el sitio y lo ejecutaron de varios disparos de arma de fuego.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:40 horas, momento en el que la víctima estaba ejerciendo su oficio con una camioneta Ford Ranger, color amarillo, sobre la calle Hermenegildo Galeano, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez, justo enfrente de los negocios de comida y variedad de artículos que se encuentran en las inmediaciones del mercado.

Testigos del ataque dieron aviso a las líneas de emergencia del 9-1-1, siendo agentes de la Guardia Nacional (GN) los primeros en arribar al lugar y localizar al hombre tendido boca arriba con disparos en el cuerpo", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este violento y fatal caso.

Trascendió extraoficialmente que el fallecido, identificado como Gregorio 'N', de aproximadamente 35 años de edad, era de complexión robusta y tez morena clara. Además se dijo que vestía una playera de color negro y un short tinto deportivo al momento de ser ejecutado. Al llamado acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes después de brindarle la atención pertinente, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Una vez constatado el homicidio, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano acordonaron el área y la resguardaron. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial y de la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será identificado y posteriormente entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui