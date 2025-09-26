Unidad de la AMIC protagoniza choque en la colonia Plano Oriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito, pero ahora en las inmediaciones de la colonia Plano Oriente, ubicada en Ciudad Obregón, en donde se vieron involucrados automóvil particular y una unidad oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

De acuerdo con datos proporcionados por testigos oculares del percance, la unidad ministerial se movilizaba sobre la calle No Reelección; sin embargo, al momento de intentar dar vuelta por la calle Benito Juárez, le cortó el paso a automóvil Chevrolet Chevy, modelo atrasado, provocando un choque en el punto referido. Cabe mencionar que no es la primera vez que un vehículo de la corporación se ve involucrado en este tipo de incidentes.

Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para deslindar responsabilidades y elaborar el el Informe Policial Homologado (IPH) para esclarecer los hechos. Trascendió que oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de la AMIC, se encargaron de auxiliar al conductor del Chevrolet Chevy, quien sufrió la ponchadura de uno de sus neumáticos debido al impacto.

Agentes de Tránsito Municipal y de la AMIC auxiliaron al otro conductor involucrado.

Otros accidentes

El pasado sábado 30 de agosto de 2025, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles 5 de febrero y bulevar Rodolfo Elías Calles, avenida que popularmente es conocida como calle 200. En ese momento una unidad oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también se involucró en el percance, aunque, al igual que el caso anterior, no se reportaron civiles lesionados.

Una camioneta particular, en la que presuntamente viajaba una familia, participó en el siniestro. Se explicó que la colisión se suscitó entre la unidad oficial y una Toyota blanca tipo cerrada, las cuales se movilizaban en direcciones opuestas por el mencionado sector. Agentes de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos, pero no fue necesario trasladar a ninguna persona al hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui