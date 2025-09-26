VIDEO: Estudiantes del Conalep en Hermosillo se enfrentan a GOLPES con un hombre

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales ha quedado registrado en un video cómo estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Hermosillo se agarran a los golpes de una forma violenta con un hombre; incluso se puede ver a otro sujeto que intenta ayudarlo para defenderlo de los alumnos y también es agredido.
De acuerdo con el portal de Proyecto Puente, medio de comunicación de la capital de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora confirmó la veracidad del video e informó que los hechos ocurrieron ayer jueves 25 de septiembre de 2025. La situación se dio a las afueras del plantel Hermosillo III, pero hasta el momento no se tiene conocimiento del porqué de los hechos, por lo que ya se realizan las investigaciones.
Testigos oculares señalan que todo ocurrió a plena luz del día este jueves 25 de septiembre y frente a decenas de jóvenes estudiantes que presenciaron la agresión y aprovecharon para grabarla con su celular. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce el motivo del pleito que generó alarma y comentarios entre la comunidad escolar y vecinos de los alrededores del plantel.
Las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Policía Municipal de Hermosillo ya habrían sido notificadas de los hechos para tomar cartas en el asunto, pues los videos y relatos de lo ocurrido ya circulan en redes sociales generando preocupación y todo tipo de comentarios.
Se registra agresión a alumno en Guaymas
Cabe recordar que ayer se dio a conocer que se registró una agresión física en contra de un estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMar); los videos también fueron difundidos en redes sociales. En el clip se muestra a un individuo con el rostro cubierto confrontando y golpeando en repetidas ocasiones al estudiante en el exterior de las instalaciones del plantel educativo; extraoficialmente se sabe que el estudiante es objeto de bullying escolar, pero no hay nada confirmado.
Se espera que próximamente las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y Cultura den a conocer más información sobre ambos hechos que han generado alarma entre los padres de familia.
Fuente: Tribuna del Yaqui