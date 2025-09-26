Violencia en Ciudad Obregón: Identifican a hombre asesinado a balazos en plena vía pública

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este jueves, autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Hidalgo, en Ciudad Obregón, luego de que se registrara un ataque armado que dejó como resultado a un hombre sin vida. Horas más tarde, se confirmó la identidad del ahora occiso, mientras su homicidio sigue siendo investigado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron ayer, jueves 25 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, sobre la calle 6 de Abril, entre Quintana Roo y Chiapas. En ese sitio la víctima, identificada como Uriel G.G., de entre 35 y 40 años de edad, circulaba a bordo de un vehículo tipo pick up Chevrolet Silverado de color blanco, cuando fue interceptado por un comando armado, el cual le disparó en repetidas ocasiones.

Los hechos ocurrieron este jueves en la colonia Hidalgo de Cajeme. Foto: Facebook

Testigos señalaron que, tras ser agredido, el hombre descendió de la unidad para solicitar ayuda, pero fue alcanzado por las balas y quedó tendido en la vía pública, donde perdió la vida. El vehículo que conducía presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional. Se informó que en el automóvil viajaban una mujer y una menor de edad, quienes resultaron ilesas a pesar del ataque. Ambas fueron resguardadas por las autoridades una vez que se aseguró el perímetro, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaban el deceso del conductor.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) desplegó a su equipo de peritos para realizar el levantamiento de casquillos percutidos, recopilar indicios y dar inicio a las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro local con el propósito de realizar los procedimientos legales y médicos que forman parte de la investigación.

Autoridades estatales confirmaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas relacionadas con el crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui