Accidente en carretera a San Luis Río Colorado deja dos muertos y auto destrozado (FOTOS)

Mexicali, Baja California.- Este sábado 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:16 horas, ocurrió un fuerte choque que terminó en volcadura entre un vehículo Toyota Yaris, color gris, y un Honda Civic, color blanco, con placas FV34-458. De acuerdo con información extraoficial, el accidente se registró sobre la carretera a San Luis Río Colorado, a la altura del kilómetro 3, en el ejido Sinaloa, dentro del Valle de Mexicali.

A la escena acudieron cuerpos de bomberos y diversas autoridades policiacas; sin embargo, al revisar ambas unidades se percataron de que ninguno de los involucrados presentaba signos vitales. En cuanto a las identidades de las víctimas, se informó que el conductor del Honda era un hombre de aproximadamente 25 años, mientras que la otra persona era una mujer de alrededor de 50 años.

Una vez que se confirmó el fallecimiento, acudieron peritos de la Fiscalía General de Baja California para iniciar las diligencias correspondientes, por lo que el perímetro fue acordonado. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación oficial. En caso de que surjan más datos, en TRIBUNA te actualizaremos a través de nuestro medio de comunicación.

Asimismo, se detalló que la fémina fue descrita como de tez morena clara, cabello canoso, short color rosa palo, camiseta blanca y chaleco negro. En cuanto al masculino, las características más relevantes son: complexión delgada, tez blanca, tatuaje detrás de la oreja derecha con letras poco visibles, camiseta negra, pantalón de mezclilla azul y tatuaje en el tórax derecho con la figura de una rosa.

En otro asunto, la mañana de este sábado se reportó un atropellamiento sobre la calle 26, entre avenida y callejón Zaragoza, en San Luis Río Colorado. La persona lesionada tuvo que ser trasladada al hospital más cercano por paramédicos de la Cruz Roja. Lamentablemente, el responsable se dio a la fuga, por lo que peritos de la Policía Municipal acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

