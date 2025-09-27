CDMX: Cinco personas, entre ellas dos niños, resultan lesionadas tras volcadura de camión

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, se registró un fuerte accidente sobre la avenida Zaragoza, con dirección a la Ciudad de México. La situación fue tan impactante que la unidad quedó obstruyendo el paso vehicular, lo que provocó que el tráfico se ralentizara y los vehículos tuvieran que circular únicamente por la zona libre.

De acuerdo con información extraída de Infobae, el incidente se atribuye principalmente al exceso de velocidad; sin embargo, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance sobre el caso. Es importante señalar que el accidente dejó como saldo cinco personas lesionadas, quienes, según se sabe, no presentan heridas de gravedad, aunque se desconoce si requirieron atención médica.

El conductor se encuentra detenido mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Al lugar arribaron elementos de emergencia, personal de tránsito y policías de la Ciudad de México, quienes recientemente difundieron en sus redes sociales un informe detallado en el que se especifica que las víctimas son tres mujeres de 30, 29 y 50 años, además de dos menores de 11 y 12 años.

No se reportan fallecidos

En el comunicado de prensa, las autoridades locales precisaron que el conductor, de 28 años de edad, permanece a disposición de la ley: "En el lugar, los oficiales detuvieron al conductor de la unidad, a quien le informaron sus derechos constitucionales; posteriormente fue presentado ante el Juez Cívico correspondiente, quien determinará su situación jurídica a fin de deslindar responsabilidades".

Calzada Zaragoza frente a plaza gelato

En otro asunto, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron a un sujeto por supuestamente despojar de sus pertenencias a una mujer, a quien amenazó con un arma punzocortante en la colonia Condesa, de la Alcaldía Cuauhtémoc. La víctima es una fémina de 26 años que se encontraba en el cruce de las calles Amatlán y Juan Escutia, cuando un individuo se acercó y, además de amenazarla con causarle daño, le arrebató un reloj, un anillo, una cadena y dinero en efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui