Ciudad Obregón: Al menos 5 personas lesionadas tras volcadura de camión en puente de la 300

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un aparatoso accidente al sur de Ciudad Obregón, en el cual estuvo involucrado un camión especial de personal. De acuerdo con reportes extraoficiales, al menos cinco personas resultaron lesionadas durante el lamentable hecho, sin embargo, se desconoce si presentaron heridas de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar alrededor de las 2:00 horas de este sábado, justo después de la salida de una conocida maquiladora que se ubica en el Parque Industrial de Ciudad Obregón. El volcamiento de la pesada unidad ocurrió en el carril de salida del PICO, sobre el puente de la calle 300, justo frente a la entrada del fraccionamiento Las Misiones.

El camión se desplazaba hacia el sur por el puente elevado y a pocos metros de terminar su descenso, perdió el control por causas desconocidas y terminó volcando sobre su costado izquierdo. Durante la caída, el vehículo especial de personal tumbó un señalamiento y además quedó obstruyendo el paso de ambos carriles, en la salida y entrada al Parque Industrial.

Vuelca camión de personal al sur de Ciudad Obregón

Elementos de Tránsito Municipal acudieron a tomar nota de lo sucedido y se encargaron de realizar el Informe Policial Homologado (IPH), con el cual se realizaría el deslinde de responsabilidades; hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si el chofer de la unidad quedó detenido tras el lamentable suceso. Al lugar también acudieron elementos del Ejército Mexicano, para resguardar el área y apoyar a los afectados.

Se desconoce las causas que provocaron la volcadura, pero es probable que la lluvia que cayó durante toda la madrugada haya influenciado el suceso. Hasta el momento, no hay reporte oficial de víctimas pero trascendió que cinco personas resultaron lesionadas; en el lugar se pudo ver la presencia de una ambulancia, por lo que se podría confirmar que sí hubo heridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui