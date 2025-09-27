Código Rojo en Sinaloa: Asesinan a policía en enfrentamiento armado en Culiacán; hieren a sicario

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este sábado 27 de septiembre se volvió a activar el llamado Código Rojo en Culiacán, capital de Sinaloa que durante el último año ha vivido bajo la sombra de la narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza. En esta ocasión, se confirmó que se trataba de un enfrentamiento armado entre autoridades y civiles, el cual dejó saldo de un policía asesinado y un presunto agresor lesionado.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 11:00 horas, en el sector La Conquista al norte de Culiacán y en las inmediaciones del fraccionamiento Urbivillas del Cedro. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades y se generó un enorme desplegue policíaco, encabezado por personal del Ejército Mexicano.

#Sinaloa uD83DuDCCDuD83DuDEA8uD83DuDE94| Hay un policía estatal herido y al menos un detenido con arma larga, en el enfrentamiento a balazos en el sector La Conquista en #Culiacán. Al lugar llegó Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/9muwhtjaIi pic.twitter.com/lcDvJmsgHs — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 27, 2025

Los primeros reportes señalaban que en el sitio había al menos cinco presuntos sicarios abatidos, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ya aclaró que no es así. En el comunicado emitido hace algunos momentos, la SSP informó que los hechos dejaron a un policía estatal sin vida, mismo que resultó lesionado durante la balacera y murió cuando recibía atención médica.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, la dependencia estatal dijo que personal de la Policía Estatal Preventiva se encontraba realizando reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, cuando fueron agredidos con armas de fuego al pasar por un domicilio y ellos repelieron la agresión de inmediato: "Al lugar llegó el apoyo del Grupo Interinstitucional, pero lamentablemente, un policía estatal resultó herido y perdió la vida cuando recibía atención médica".

Tras confirmar la muerte de un elemento estatal, Seguridad Pública explicó que luego del enfrentamiento lograron detener a un sujeto de interés, el cual se encuentra lesionado, además de que aseguraron una casa de seguridad, donde hallaron armas y tres vehículos que podrían estar relacionados a diversos delitos: "En el lugar se aseguró a uno de los agresores, quien está detenido y además resultó herido. Asimismo, se aseguró un domicilio que era utilizado como casa de seguridad, así como armamento y tres vehículos".

TARJETA INFORMATIVA



La #SSPSinaloa informa que, este 27 de septiembre de 2025, personal de la Policía Estatal Preventiva realizaba reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, cuando, frente a un domicilio, fueron agredidos con armas de fuego,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui