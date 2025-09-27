Detienen en Durango a madre y padrastro de Paloma Nicole, menor que murió tras cirugía estética

Durango, Durango.- Durante la tarde de este sábado 27 de septiembre, las autoridades de Durango confirmaron la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, la menor de 14 años que murió semanas atrás después de haber sido sometida a una cirugía estética sin la autorización de su padre, quien en pleno funeral de la adolescente, descubrió que su expareja le había mentido sobre las causas reales de la muerte de su hija.

La Fiscalía General del Estado de Durango compartió un boletín para detallar el arresto de los presuntos responsables del fallecimiento de la joven, quien nació el 31 de enero de 2011 en Victoria de Durango, siendo hija del arquitecto Carlos Said Arellano Aragón y de Paloma Yazmín 'N', ahora detenida.

Hace algunos momentos, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, detalló que los presuntos responsables fueron arrestados antes del medio día de este sábado, resaltando que por el momento tanto la madre como el padrastro son señalados por el delito de omisión de cuidado, "como autora directa y autor cómplice", ya que ella como madre puso en riesgo a la menor innecesariamente, mientras que él fue cómplice.

Detienen a mamá y padrastro de Paloma Nicole, niña que murió tras cirugía estética

Asimismo, la directora de la FGED indicó que la detención de Paloma 'N' y Víctor Manuel 'N' se da por el delito de falsificación de uso de documento falso, pues encontraron que la menor nunca acudió a una clínica a una revisión médica después de presentar complicaciones post-cirugía y descubrieron que el documento presentado había sido alterado con base a otro anterior de 2022.

Como se sabe, el padre de Paloma Nicole Arellano Escobedo denunció que su hija adolescente de apenas 14 años falleció el 20 de septiembre luego de ser sometida a una cirugía estética que, afirma, se realizó sin su consentimiento. El hombre asegura que una semana antes, la madre de la menor le informó que viajarían a la sierra de Durango debido a un supuesto contagio de Covid-19, y tres días después le reportaron que su hija se encontraba internada en estado grave.

Durante el funeral, Carlos Said y otros familiares examinaron el cuerpo de la adolescente y descubrieron que tenía cicatrices de una mamoplastia, por lo que procedieron a poner la debida denuncia y ahora las autoridades se encuentran investigando el caso.

?uD83DuDEA8 Por los delitos de omisión de cuidados y falsificación de documento, así como usurpación de profesión y posible homicidio; se detuvo a Paloma Jazmín y Víctor, madre y padrastro de Paloma Nicole, informó la fiscal Sonia Yadira de la Garza.



uD83DuDCF9 cortesía / FGE pic.twitter.com/H3FOxa8Qyw — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui