Hermosillo: Buscan revocar permiso a guardia de seguridad que disparó cerca de escuela

Hermosillo, Sonora.- Este pasado jueves 25 de septiembre se generó una fuerte movilización policiaca debido a un sujeto identificado como Raúl, de 34 años, quien disparó un arma de fuego en un predio ubicado en las calles Jesús García Corona y Niños Héroes, cerca de un centro de estudios. Lo más preocupante del incidente es que detrás se encuentra la Escuela Primaria Gustavo Adolfo Uruchurtu.

En aquel momento, según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el presunto responsable fue detenido en la colonia Villa de Seris por haber efectuado tres disparos al aire, lo que provocó la alerta en toda la institución educativa debido a la presencia de menores de edad tomando clases. De hecho, al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una pistola calibre 3.80.

De acuerdo con medios locales, se sabe que el hombre trabaja como guardia de seguridad en una empresa privada. Aparentemente, contaba con licencia para portar arma y explicó que fue víctima de un robo, por lo que su intención era recuperar sus pertenencias. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no existen pruebas suficientes que confirmen esta versión.

José Francisco Moreno Cruz

Por su parte, José Francisco Moreno Cruz, vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, añadió que, afortunadamente, en el lugar del incidente no había viviendas cercanas ni personas presentes. Por último, recalcó que se solicitará para Raúl prisión preventiva justificada por la realización de detonaciones de arma y se evaluará la posibilidad de revocar su permiso de portación debido a conducta indebida.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

