Inesperada tragedia: Niño de 9 años pierde la vida jugando bajo la lluvia en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado viernes 27 de septiembre de 2025 ocurrió una verdadera tragedia en las calles Sierra Madre Occidental y Cerro de la Memoria, en el sector Cañadas, al sur de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas, mientras un niño de nueve años jugaba y se bañaba bajo la lluvia, pero lo que nadie imaginó fue el trágico desenlace.

El menor se encontraba afuera de su domicilio cuando, de pronto, la corriente lo arrastró varios metros hasta quedar atrapado debajo de un vehículo. De inmediato, sus seres queridos intentaron liberarlo, ya que estaba atorado. Una vez que lograron rescatarlo, lo trasladaron a la clínica del IMSS de Cañadas, pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, perdió la vida.

Tras el fallecimiento del pequeño, elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal se presentaron en el nosocomio para determinar con precisión lo ocurrido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúan las investigaciones con el objetivo de confirmar la causa de la muerte del niño. En caso de que surjan nuevos datos, los informaremos a través de nuestro medio, TRIBUNA.

Proteccion Civil Gobierno Sinaloa

Es importante mencionar que ayer fue un día especialmente caótico para la capital sinaloense, ya que las lluvias provocaron inundaciones en varias calles, además de que algunos vehículos resultaron dañados. A raíz de este lamentable suceso, las autoridades locales hicieron un llamado a los padres y tutores para que no permitan que sus hijos salgan a jugar bajo la lluvia, ya que esta práctica puede resultar extremadamente peligrosa.

#ZonaNorte: ud83dudea8 Se reporta lluvia fuerte sobre la carretera internacional, tramo de Juan Josu00e9 Ru00edos a Los Mochis.u26a0ufe0f Maneje con precauciu00f3n y respete los lu00edmites de velocidad. Posted by Proteccion Civil Gobierno Sinaloa on Friday, September 26, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

