Nataly ordenó el robo de un vehículo en Nogales: FGJE la vincula a proceso y le da prisión preventiva

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado este sábado 27 de septiembre para informar que había logrado vincular a proceso a una mujer identificada como Nataly 'N', de 35 años, quien fue arrestada por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo de propulsión mecánica, cometido con violencia en las personas, de noche y por dos o más participantes, en la ciudad de Nogales, Sonora.

De acuerdo con el informe revelado por la mencionada institución estatal, la imputada fue detenida en cumplimiento a orden de aprehensión y ya fue presentada ante la autoridad judicial, donde en audiencia inicial se formuló imputación en su contra donde el juez resolvió vincularla a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada a fin de garantizar su comparecencia y la seguridad de las víctimas.

Las investigaciones realizadas por personal de la FGJE establece que el pasado 2 de abril, alrededor de las 20:00 horas, un hombre armado siguió las instrucciones de Nataly 'N' para obligar a una tercera persona a acudir a un domicilio en la colonia Romanza en Nogales, sometiéndola bajo amenazas con un arma de fuego.

Cuando ya se encontraban en el lugar, el sujeto ejerció violencia para forzar a la persona a entregar un vehículo Jeep Wrangler Unlimited, modelo 2012, color gris, propiedad de una mujer. La camioneta fue llevada hasta un domicilio en la colonia Del Valle, donde finalmente fue entregado a Nataly 'N', quien "se apoderó de la unidad sin consentimiento de su legítima propietaria, vulnerando con ello el patrimonio protegido por la ley", señaló la FGJE.

En otras noticias que tuvieron lugar en la ciudad fronteriza de Nogales, se confirmó la muerte de una mujer que sufrió un golpe en la cabeza provocado por una piedra. Según los reportes, se trata de una adulta de 68 años de edad que perdió la vida después de que una roca impactara de lleno contra su cabeza tras romper el cristal de su auto. La víctima se encontraba con su hija al momento del accidente, mientras circulaban sobre el Periférico Oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui