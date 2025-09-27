Nogales: Mujer fallece tras recibir golpe mortal de piedra dentro de un vehículo

Nogales, Sonora.- Este pasado viernes 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:15 horas, una mujer identificada como Margarita Muñoz Atondo, de 68 años, perdió la vida después de que una roca impactara contra el cristal de un vehículo y la lesionara en la cabeza. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron mientras la hija de la víctima conducía sobre el Periférico Oriente.

Al parecer, la piedra se desprendió de un cerro debido a las lluvias que se han registrado en la región. Según la hija de la víctima, en cuanto ocurrió la tragedia se trasladaron a la Estación de Bomberos número 4, en la colonia San Miguel, donde los paramédicos de la Cruz Roja comenzaron a brindarle atención. Lamentablemente, la mujer falleció en el lugar, sin que fuera posible trasladarla a algún nosocomio.

Se sabe que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y, después de un tiempo, entró en paro. A pesar de que los paramédicos realizaron maniobras de RCP, no lograron reanimarla. Por su parte, la hija relató que conducía con tranquilidad por el Periférico Oriente cuando escuchó un golpe; al voltear, se dio cuenta de que su madre había sido alcanzada por una roca que la dejó inconsciente.

La lluvias siguen en Nogales

A la escena arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para llevar a cabo las diligencias legales correspondientes. Es importante destacar que existe una alta probabilidad de que durante este fin de semana continúen las lluvias en la entidad. Por ello, se hace un llamado a la población para transitar con extrema precaución y evitar, en la medida de lo posible, las zonas que representen riesgo para su seguridad.

Precisamente, la Unidad de Protección Civil de Nogales difundió un comunicado en sus redes sociales sobre las condiciones climáticas: "Se informa a la ciudadanía que, debido a la constante lluvia registrada en la ciudad, varios arroyos presentan crecidas considerables en su cauce. Se exhorta a la población a no intentar cruzar los arroyos y a extremar precauciones al transitar por zonas de riesgo", señala el escrito.

Fuente: Tribuna del Yaqui