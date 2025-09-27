Rayo incendia palmera en Guaymas y provoca pánico durante lluvias intensas

Guaymas, Sonora.- La tarde de este sábado 27 de septiembre de 2025, un rayo provocó que una palmera comenzara a incendiarse en la avenida 5, entre calles 14 y 15, del sector Yucatán, en Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el hecho generó pánico entre los vecinos, quienes salieron asustados de sus viviendas; sin embargo, no se reportan lesionados ni víctimas mortales.

Es necesario mencionar que las lluvias del pasado viernes causaron un enorme caos en la ciudad, ya que en diversas zonas se registraron inundaciones. Entre las más afectadas se encuentran el bulevar Benito Juárez, en la colonia Las Villas, así como el bulevar Tetakawi. En Empalme, específicamente en la colonia Moderna, un poste cayó sobre un automóvil, dejando a los residentes sin energía eléctrica.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se reportan graves afectaciones en el bulevar Diana Laura Ríojas, en la entrada norte de Guaymas, lo que ha afectado la circulación vehicular en la zona. Se hace un llamado a transitar con extrema precaución y, de ser posible, tomar rutas alternas. Nuestro medio de comunicación estará al tanto de cualquier actualización sobre la situación.

Cayó un poste sobre un vehículo

De hecho, según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guaymas, para este día se espera un clima húmedo: "Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 22°C y una humedad relativa del 70 por ciento. Se prevé un valor máximo de 31°C, con vientos promedio de 20 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40 por ciento de probabilidad de precipitación".

Cierres carreteros por lluvias

Otros detalles derivados de las lluvias, de acuerdo con el Gobierno de Sonora, indican que debido a un deslave en el tramo carretero Ímuris-Cananea, el tránsito en esa vía se encuentra temporalmente cerrado. También se detectó un socavón en la misma carretera. Las labores de reparación se realizarán en el kilómetro 138. Además, debido al incremento del caudal del Río Bambuto en Ímuris, el paso de los peregrinos se organiza por el tramo carretero que conecta Ímuris con Magdalena.

