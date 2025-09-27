Se busca a Aurelio Esquer en Cananea; desapareció tras ser arrastrado por la corriente

Cananea, Sonora.- Este pasado viernes 27 de septiembre de 2025 se confirmó la desaparición de un hombre identificado como Aurelio Esquer, residente de Cananea, quien viajaba en un vehículo tipo pick up junto a un acompañante cuya identidad no ha sido revelada. Afortunadamente, esta persona resultó ilesa, pero en el caso de Aurelio no corrió con la misma suerte, ya que fue arrastrado por la fuerte corriente.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en el vado Pozo Nuevo, ubicado en la comunidad de Bacanuchi. Sin embargo, las condiciones eran complicadas debido a las intensas lluvias; de esta manera, la abundante agua terminó por llevarse tanto el automóvil como a la víctima. El operativo de búsqueda por parte de las autoridades continúa en marcha, pero hasta ahora no se ha tenido éxito en localizar al sonorense.

De igual forma, se presume que para los especialistas la labor es complicada porque el crecimiento del río dificulta su pronta localización. Incluso, hace unas horas en redes sociales se pronunció una sobrina del afectado, quien pidió por el bienestar de su tío: "Con todo el favor de Dios habrá buenas noticias, y aparecerá mi tío. Dios es muy grande", escribió la usuaria identificada como Romina ZV desde su perfil de Facebook.

Las lluvias seguirán este fin de semana

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso; sin embargo, como siempre, en TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier información adicional que pueda surgir. Por lo pronto, es necesario tomar en cuenta que en diversos sectores de Sonora las lluvias se mantienen constantes, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a no exponerse bajo ningún motivo al peligro y resguardarse en sus hogares.

ud83dudea8 AVISO IMPORTANTE ud83dudea8CARRETERA CERRADA CANANEA- IMURIS El Gobierno Municipal de Cananea, a travu00e9s de la Direcciu00f3n de... Posted by Gobierno Municipal de Cananea on Saturday, September 27, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

