SLRC: Vinculan a proceso a sujeto por tentativa de homicidio y asociación delictuosa; intentó matar a 2 hombres

San Luis Río Colorado, Sonor.- Este sábado 27 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la vinculación a proceso contra José Arcenio 'N', de 45 años, por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa, en agravio de dos víctimas, quienes fueron identificadas como Arturo 'N' y Lorenzo 'N'.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el imputado fue presentado ante el Juez, quien, luego de valorarse los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, decretó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En el resumen compartido por la FGJE Sonora este sábado se señaló que los hechos tuvieron lugar el año pasado 2024, específicamente el 5 de marzo, cuando José Arcenio 'N', en compañía de otras personas y a bordo de un vehículo marca Kia Spectra color gris con vistas doradas, siguió a las víctimas con la intención de privarlas de la vida. Los dos hombres circulaban a bordo de un Cadillac Escalade blanco sobre la avenida Mazatlán y calle 45.

Al darles alcance, el ahora imputado y sus acompañantes efectuaron disparos con arma de fuego en contra de las víctima, quienes aceleraron y lograron escapar de la agresión. Sin embargo, durante la balacera Lorenzo 'N' sufrió una lesión por proyectil de arma de fuego en el hombro derecho. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que continuará dando seguimiento al caso, reiterando su compromiso de dar justicia a las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui