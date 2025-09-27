Trágico sábado en Guanajuato: Mueren cinco personas durante brutal choque entre camión y tren

Comonfort, Guanajuato.- Durante la mañana de este sábado 27 de septiembre se registró un nuevo lamentable accidente que cobró la vida de varias personas en Guanajuato. Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de La Nopalera, perteneciente al municipio de Comonfort, donde tuvo lugar un brutal choque entre un camión de pasajeros y un tren de carga; se reportan al menos cinco muertos.

En un comunicado oficial emitido por el Gobierno de Guanajuato, se informó que un tren arrastró un autobús de pasajeros en las vías de la zona rumbo a San Pedro. Debido a la magnitud del suceso, las autoridades estatales confirmaron también la suspensión de todas las actividades municipales programadas para este sábado, ya que afirmaron "la atención institucional se concentrará en este lamentable suceso".

El tren involucrado en este suceso pertenece a la empresa Canadian Pacific Kansas City, mientras que sobre el camión de pasajeros se informó que cubría la ruta Morales-La Nopalera en la comunidad de La Nopalera, Comonfort. Tras confirmarse el suceso, cuerpos de emergencia y policías municipales y estatales acudieron a brindar las primeras atenciones a las víctimas y demás personas que pudieron resultar afectadas.

#Comonfort#Gto

Cinco personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas en un accidente ocurrido en la comunidad de La Nopalera, donde un camión de pasajeros de la empresa Morados fue impactado por un tren de la compañía Kansas City Southern México. pic.twitter.com/gEUcWF0uSh — Fabián “N” (@edgarfabianvf) September 27, 2025

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, usó sus redes sociales para reaccionar al suceso, enviando condolencias a los familiares de las personas fallecidas: "Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas. Mi solidaridad con las familias afectadas", dijo a través de su cuenta de Facebook.

Piden ayuda para identificar a las víctimas

Las autoridades municipales solicitaron a la población su apoyo para la identificación de las víctimas. Estas son las características de cada una de ellas:

Mujer de la tercera edad, delgada, de tez morena, vestía mandil azul, blusa azul rey, sudadera gris, pants gris oscuro con franjas blancas laterales y cabello negro.

Mujer de entre 30 y 35 años, complexión robusta, tez morena, pantalón de mezclilla azul claro, sudadera negra, blusa lila y bolsa tejida azul.

Hombre de la tercera edad, delgado, camisa de cuadros roja, playera blanca, pantalón guinda y crocs negros con azul.

Mujer de aproximadamente 40 años, tez morena, complexión delgada, chaleco blanco, blusa de manga larga a rayas negras y blancas y pants gris.

Mujer de complexión robusta, tez clara, sudadera gris y mayón negro.

uD83DuDEA8 #Comonfort | El choque entre un tren y un camión de pasajeros en Comonfort, #Guanajuato, habría ocurrido porque el chofer, iba viendo el celular uD83DuDCF1 mientras manejaba.

uD83DuDD34 De forma extraoficial, se reportan 7 fallecidos y 15 heridos.#Accidente #Tren #Nopalera #Tragedia pic.twitter.com/FrZ47gOHrX — News San Miguel (@NewsSanmiguel) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui