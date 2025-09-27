Violento sábado en Hermosillo: Al menos dos muertos tras balaceras en distintos puntos

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde y noche de este sábado 27 de septiembre se tuvo que activar el llamado Código Rojo en la ciudad de Hermosillo, debido a que se registraron ataques armados en distintos puntos de la capital sonorense. El saldo de esta jornada violenta sería de al menos dos personas asesinadas y un lesionado, sin embargo, se habla de una tercera víctima mortal.

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, el primer hecho violento ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en la colonia La Choya. Fue sobre la calle Tordo, entre Risco y Canal La Choya, donde sicarios no identificados atacaron a balazos a una persona del sexo masculino. Desafortunadamente, la víctima acribillada perdió la vida de forma instantánea, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

Asesinan a una persona en La Choya

Minutos después, cerca de las 17:00 horas de este sábado, de nueva cuenta se volvió a activar el llamado Código Rojo debido a que se reportó otro ataque armado pero ahora en la colonia Solidaridad. En esta nueva balacera, también un hombre resultó muerto luego de haber sido agredido a disparos, en un domicilio que se ubica por la calle Campo Verde, entre Región y Oceguera. En el caso de ambas víctimas, se desconoce su identidad y datos generales.

Asesinan a un hombre en la colonia Solidaridad

Tras tener conocimiento de los tres hechos, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió a cada lugar donde ocurrieron las balaceras para tomar nota de lo sucedido y levantar los casquillos percutidos. En tanto que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte de personas detenidas tras la lamentable jornada violenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui