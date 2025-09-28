Alerta en Ecatepec: Mujer entra a su casa y encuentra a su expareja abusando de sus hijos

Ecatepec, Estado de México.- La violencia infantil sigue siendo un grave problema en México. Pese a los esfuerzos de las autoridades para detener y procesar a los responsables, aún queda mucho por hacer en materia de prevención, especialmente en delitos como la violación y el abuso sexual, que en muchos casos ocurren dentro del propio núcleo familiar. Bajo este contexto, en Ecatepec se registró recientemente la detención de un hombre acusado de agredir a dos menores de edad.

Autoridades del Estado de México (Edomex) informaron que este fin de semana un hombre fue detenido en flagrancia en el municipio de Ecatepec de Morelos, tras ser acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad, quienes eran sus hijastros. La captura ocurrió en la colonia Melchor Múzquiz y estuvo a cargo de elementos de la Policía Municipal, quienes presentaron al sospechoso ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) para continuar con el proceso legal correspondiente.

uD83DuDEA8 En Ecatepec, policías y vecinos detuvieron a David Gilberto “N”, acusado de violar a sus ex hijastros. La madre sorprendió al sujeto abusando de su hijo de 13 años en la colonia Melchor Múzquiz. Fue presentado al MP. #Ecatepec #Justicia #Edomex pic.twitter.com/14uzuPAOoc — cronistanoticias (@cronistanotici1) September 28, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cuando agentes municipales realizaban recorridos de prevención en la colonia mencionada. Durante el operativo recibieron un llamado de auxilio en la calle Francisco Villa, donde vecinos denunciaron que un hombre había abusado sexualmente de un menor de edad. En el lugar, una mujer de 35 años informó que al llegar a su domicilio sorprendió a su expareja sentimental en el momento en que agredía a su hijo de 13 años.

La madre solicitó apoyo inmediato a vecinos y familiares, quienes intervinieron para retener al presunto responsable hasta el arribo de los uniformados.

El detenido fue identificado como David Gilberto 'N', de 39 años de edad, y trasladado al Centro de Justicia para la Mujer, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, la Fiscalía señaló que inició la averiguación previa bajo los números de caso NIC: CGV/JME/03/MPI/834/05845/25/09 y ECA/CGV/JME/034/265273/25/09, por el delito de violación equiparada.

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Municipal brindó acompañamiento integral a la familia, incluyendo contención psicológica para el menor y su madre, así como asesoría jurídica. Además, se gestionaron medidas de protección para salvaguardar a la víctima y a su entorno cercano durante el desarrollo del proceso penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui