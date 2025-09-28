Aparatoso choque deja dos oficiales de Policía lesionados en pleno centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Dos elementos de la Policía Municipal de Hermosillo resultaron con lesiones consideradas leves tras verse involucrados en un accidente de tránsito. El suceso se registró durante la mañana de este domingo 28 de septiembre, aproximadamente a las 6:50 horas. El incidente vial tuvo lugar en la intersección del bulevar Abelardo L. Rodríguez y la calle Veracruz, ubicado en la zona centro de la capital sonorense.

De acuerdo con los informes emitidos por el Departamento de Tránsito Municipal, en el choque participaron un automóvil tipo sedán y una camioneta. Los agentes preventivos, quienes se encontraban en trayecto para iniciar su jornada laboral, viajaban a bordo de un Chevrolet Malibu, color azul marino. Esta unidad se desplazaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle Veracruz al momento del aparatoso impacto.

El segundo vehículo involucrado fue una camioneta Nissan de color blanco y modelo reciente, la cual era conducida por una mujer que circulaba de norte a sur sobre el bulevar Rodríguez. Las primeras indagatorias apuntan a que la causa del choque fue la omisión de la luz del semáforo por parte de uno de los conductores en dicho crucero. El parte oficial hace referencia a una falta al artículo 205 de la Ley de Tránsito del Estado, relativo a la obligación de respetar las indicaciones de los semáforos.

Las autoridades competentes continúan con el peritaje para establecer con certeza cuál de los vehículos no respetó la señalización y, de esta manera, deslindar las responsabilidades correspondientes. Tras el percance, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para valorar el estado de salud de los involucrados. Los dos oficiales requirieron atención médica debido a las lesiones leves sufridas en el accidente.

El choque provocó fuertes daños en ambas unidad implicadas

Por su parte, se informó que la conductora de la camioneta Nissan resultó ilesa y permaneció en el lugar de los hechos para atender los requerimientos de los agentes de Tránsito. Asimismo, personal de Bomberos de Hermosillo acudió para colaborar en las maniobras de auxilio y asegurar el perímetro del accidente, garantizando la seguridad vial en la zona mientras se realizaban las diligencias necesarias.

