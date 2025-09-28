Balacera en baile popular de Salamanca, Guanajuato, deja 2 muertos y un herido

Salamanca, Guanajuato.- La noche de este sábado 27 de septiembre, autoridades de diferentes corporaciones del Gobierno de Guanajuato y del Gobierno Federal implementaron un operativo en la comunidad El Nacimiento, municipio de Salamanca, luego de que se registrara un ataque armado durante un baile popular. Este violento hecho dejó como saldo dos personas muertas y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el sábado 27 de septiembre alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, en la zona oriente de la cabecera municipal, a unos cinco kilómetros de las instalaciones de la XVI Zona Militar de Sarabia y muy cerca de los límites con Villagrán. Testigos indicaron que la música del baile fue interrumpida repentinamente por detonaciones de arma de fuego.

Baile en Salamanca, Guanajuato, termina en balacera. Foto: Twitter

Esto provocó una estampida de asistentes que intentaron resguardarse. Informes señalan que, inicialmente, la agresión dejó a tres hombres lesionados. En medio de la confusión, familiares y vecinos decidieron trasladarlos en vehículos particulares antes de que arribaran los cuerpos de emergencia o elementos de seguridad. Dos de los heridos fueron llevados al Hospital Civil de Salamanca, mientras que otro ingresó al Hospital Comunitario de Villagrán.

Momentos más tarde, en el hospital salmantino se confirmó el fallecimiento de dos de los heridos debido a la gravedad de las lesiones. El tercer hombre permanece hospitalizado bajo observación médica, y a la fecha de publicación de esta nota, no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) y de la Policía Ministerial acudió tanto al lugar de los hechos como a los hospitales para iniciar con las diligencias correspondientes.

El área donde se desarrollaba el evento fue acordonada y puesta bajo resguardo para el levantamiento de indicios balísticos, mientras que agentes investigadores recabaron testimonios de los asistentes con el fin de esclarecer cómo se desarrolló la agresión. Las autoridades no han confirmado si el ataque estuvo dirigido directamente contra las víctimas o si se derivó de una riña que escaló hasta el uso de armas de fuego. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de los fallecidos.

Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui