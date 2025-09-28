Capturan a sicario por asesinato de hombre al norte de Sonora; lo sorprendió a balazos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un sujeto identificado como Bernardo 'N', de 37 años de edad, fue capturado por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometidos en perjuicio de Antonio de Jesús 'N'. Por lo anterior se le formuló imputación y vinculación a proceso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló que los hechos se registraron el pasado 12 de mayo en San Luis Río Colorado.

El acusado, de forma sorpresiva y sin oportunidad de defensa, disparó un arma de fuego contra la víctima en un domicilio de la colonia Joyas del Parque. Le provocó múltiples lesiones de bala que le causaron la muerte en el lugar y posteriormente, el acusado se dio a la fuga. La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas reunidas y el juez de control determinó vincular a proceso a Bernardo 'N' y le impuso prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reitera su compromiso de investigar con rigor los hechos de violencia que atentan contra la vida, ejercer acción penal de manera firme y llevar ante la justicia a quienes vulneren la seguridad de la ciudadanía, garantizando respeto al debido proceso".

En otro caso similar ocurrido en San Luis Río Colorado, este sábado 27 de septiembre la Fiscalía de Sonora informó sobre la vinculación a proceso contra José Arcenio 'N', de 45 años, por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa, en agravio de dos víctimas, quienes fueron identificadas como Arturo 'N' y Lorenzo 'N'.

El crimen sucedió el 5 de marzo de 2024, cuando José Arcenio 'N', en compañía de otras personas y a bordo de un vehículo marca Kia Spectra color gris con vistas doradas, siguió a las víctimas con la intención de privarlas de la vida. Los dos hombres circulaban a bordo de un Cadillac Escalade blanco sobre la avenida Mazatlán y calle 45. Al darles alcance, el ahora imputado y sus acompañantes efectuaron disparos con arma de fuego.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora