Código Rojo en Hermosillo: Nueva BALACERA en la capital de Sonora deja una víctima

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en Hermosillo, la capital de Sonora y ciudad que reportó tres agresiones armadas durante el sábado 27 de septiembre de 2025. Para la noche se reportó un nuevo ataque, el cual dejó un saldo de una persona lesionada. Si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ya abrió una nueva carpeta de investigación, aún no hay reportes de detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, sábado 27 de septiembre, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la calle República de Cuba, esquina Roberto Gutiérrez, en inmediaciones de la colonia El Llano, en la capital sonorense. Se detalló que sujetos armados, hasta ahora no identificados, interceptaron a un joven y, sin mediar palabra alguna, comenzaron a dispararle.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Hermosillo deja una víctima. Foto: Facebook

La víctima quedó tirada en la víctima, mientras que testigos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. En tanto, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Guardia Nacional.

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima. Debido a la severidad de sus lesiones, los socorristas determinaron trasladarlos a un nosocomio de Hermosillo. En tanto, la escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de la agresión, así como la identidad de la víctima. Información extraoficial señaló que el ahora lesionado sería una persona del sexo masculino, quien tendría entre 30 y 35 años de edad; vestía, al momento del ataque, un pantalón y playera negras, sin embargo, no se puntualizaron más datos sobre su imagen. Se espera que a lo largo del día se compartan más detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui