En plena vía pública: Hallan sin vida a hombre en colonia Cumuripa; tendría tres días muerto

Ciudad Obregón, Sonora.- Otro hecho policiaco se registró en Ciudad Obregón este domingo 28 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de la colonia Cumuripa, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que aparentemente tendría tres días sin vida en el sitio. Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, este no es el primer suceso de seguridad del día, pues en la mañana el cuerpo de un joven de 17 años con autismo fue encontrado en la Laguna del Náinari.

Este nuevo hallazgo se dio en la calle Michoacán junto al callejón Corregidora Domínguez, enseguida de un supermercado popularmente conocido que está sobre la calle Guerrero. Hasta el lugar de los hechos llegaron como primeros respondientes elementos de Seguridad Pública Municipal que cubrieron el cuerpo del hombre con una sábana de color azul, después de que paramédicos de la Cruz Roja se retiraran del lugar al no poder hacer nada por salvarle la vida, ya que no tenía signos vitales.

Según información extraoficial de los hechos, se trataría del cuerpo de un hombre en situación de calle que tendría muerto tres días en el lugar. Transeúntes que iban pasando por el sitio fueron los que dieron el aviso a las autoridades a través del número 911; después de eso llegaron los elementos de la Cruz Roja, como ya se mencionó.

Se dijo que el hombre vestía shorts y no tenía playera y, en el momento de los hechos, nadie reclamó su cuerpo. Al sitio llegaron también los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes procedieron a trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), que hará los procedimientos para la identificación del sujeto. Es por ello que se pide a las personas que tengan a un familiar desaparecido que acudan a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para realizarse una prueba de ADN.

Encontraron el cuerpo del joven Humberto Rocha Ayón

Esta mañana, en la Laguna del Náinari fue encontrado el cuerpo del joven de 17 años Humberto Rocha Ayón, que tenía autismo. Había sido reportado como desaparecido el pasado 26 de septiembre en la colonia Primero de Mayo, por lo que su localización sin vida causó gran consternación en la sociedad de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui