Enfrentamiento armado entre militares y sicarios deja tres personas muertas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Defensa) se vio involucrado en un enfrentamiento armado contra civiles armados en una zona rural al norte de Culiacán, que concluyó con la muerte de tres presuntos agresores y el aseguramiento de un arsenal. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del poblado de Caminaguato, mientras elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos terrestres de vigilancia.

Según el reporte oficial, los militares fueron objeto de una agresión directa por parte de un grupo armado. Esto provocó un fuerte intercambio de balas. Tras repeler el ataque, tres de los atacantes fueron abatidos. Luego de asegurar el área, las fuerzas federales procedieron a la inspección del lugar, logrando el decomiso de seis armas largas, 12 chalecos tácticos con 24 placas balísticas, cartuchos de diversos calibres y otro equipo táctico.

Asimismo, se localizó un artefacto explosivo de fabricación improvisada, el cual fue neutralizado y destruido de manera controlada por la Célula Contra Artefactos Explosivos, unidad especializada que se trasladó al sitio para garantizar la seguridad del perímetro. Este suceso se suma a una serie de eventos recientes que reflejan la actividad operativa en la región. Apenas el 25 de septiembre, en la misma localidad de Caminaguato, las autoridades habían hecho otro aseguramiento.

Informaron sobre del hallazgo de un arma de fuego corta, cargadores, chalecos y placas balísticas. De la misma manera, el pasado 27 de septiembre, en un hecho distinto ocurrido en el fraccionamiento La Conquista, de Culiacán, elementos del Ejército repelieron otra agresión, logrando la detención de un hombre que resultó herido. La posterior revisión del inmueble desde donde se originó el ataque permitió el aseguramiento de un arsenal.

En el lugar fueron hallados dos fusiles, dos carabinas, un arma corta y más de 3 mil 000 cartuchos útiles. También se encontraron cascos y chalecos antibalas, algunos de los cuales portaban la leyenda "Marina", además de una camioneta. En ambos casos, todo el material bélico asegurado, así como el individuo detenido, han sido puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las carpetas de investigación.

Fuente: Tribuna