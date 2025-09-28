Golpe a la delincuencia: Capturan a ocho integrantes del CJNG con droga en Edomex

Santiago Tianguistenco, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizaron la detención de ocho personas implicadas en delitos contra la salud, quebrantamiento de sellos y encubrimiento por receptación. El operativo, realizado tras una denuncia ciudadana, permitió también el aseguramiento de narcóticos, dinero en efectivo y una motocicleta reportada como robada.

La acción inició después de que fueron quebrantados los sellos de un inmueble ubicado en la colonia Gualupita Yancuictlalpan, previamente asegurado el 11 de julio de 2024 en el marco de una investigación por delitos contra la salud. Al inspeccionar el lugar, las autoridades confirmaron la violación de los sellos e ingresaron, procediendo a la detención de Roger Alain 'N', Juan José 'N', Jaime 'N', Julio César 'N', Simón 'N', Jhonatan Marvin 'N', Dulce Ivonne 'N' y Mariana 'N'.

Durante la diligencia, se encontraron diversas bolsas con narcóticos y una cantidad de dinero cuya procedencia no pudo ser acreditada. Además, se recuperó una motoneta de color blanco y azul con reporte de robo. Un hallazgo importante fue una tabla de madera con iniciales de un grupo criminal originario de Jalisco, que presuntamente era utilizada para agredir a víctimas. Uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión activa por un homicidio ocurrido en Tianguistenco en 2024.

Las indagatorias del caso sugieren que los implicados podrían formar parte de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la venta de narcóticos y otros delitos de alto impacto en dicha región. Una vez concluida el operativo, el inmueble fue nuevamente asegurado para dar continuidad a las investigaciones en curso. Los detenidos, tanto hombres como mujeres, fueron trasladados a los Centros Penitenciarios de Tenango del Valle y Almoloya de Juárez, respectivamente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: Tribuna y FGJEM

