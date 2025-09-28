Moviliza a cuerpos de emergencia avistamiento de oso en Cananea; ya está resguardado

Cananea, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 28 de septiembre, la presencia de una cría de oso en la colonia Hangares, de la ciudad de Cananea, Sonora, provocó la movilización de diversas corporaciones de emergencia al lugar. El avistamiento, que generó sorpresa entre los residentes, fue atendido de inmediato por personal especializado que inició los trabajos para salvaguardar tanto al animal como a la comunidad.

El ejemplar, identificado como un osezno de corta edad, fue observado mostrando un comportamiento errático y desorientado. Según testigos, el pequeño oso trepó un poste de alumbrado público y, minutos después, descendió para subir a otro de menor altura, desde el cual saltó al suelo. A pesar de la caída y de moverse rápidamente entre obstáculos sin aparente noción del peligro, los primeros informes indican que no presenta lesiones visibles.

En respuesta al reporte, acudieron al lugar elementos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Pública Municipal de Cananea. El personal especializado aseguró el área con el doble propósito de garantizar la seguridad de los residentes y proteger la integridad del animal, evitando que sufra estrés o algún daño. Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la comunidad para manejar la situación.

Otro



uD83DuDEA8uD83DuDC3B AVISO IMPORTANTE uD83DuDC3BuD83DuDEA8



El Gobierno Municipal de Cananea, a través de la Dirección de Protección Civil, informa a la ciudadanía sobre la presencia de un osezno “oso cachorro”.



Personal especializado trabaja para resguardarlo, esto es en la colonia Hangares.



?? En el… pic.twitter.com/TJ7LN2v2Kg — Carlos Romero (@elreporteromx) September 28, 2025

Se exhortó a la población a mantener la calma, extremar precauciones, evitar salir de sus domicilios si no es necesario y, fundamentalmente, a no acercarse al oso ni intentar interactuar con él. Asimismo, se solicitó atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencia presente en la zona y reportar cualquier eventualidad a la línea 911. Finalmente, Protección Civil informó este mismo día que el osezno ya fue resguardado.

SORPRESA EN CANANEA: RESCATAN A OSEZNO ATRAPADO EN POSTE DE LA COLONIA HANGARESCananea, Sonora.-La tranquilidad de la... Posted by La Bartolina de Agua Prieta on Sunday, September 28, 2025

Actualmente se encuentra bajo cuidado, en espera de la llegada de personal del Gobierno del Estado de Sonora. El objetivo final es reubicarlo en su entorno natural, lejos de la zona urbana, para asegurar tanto su bienestar como la tranquilidad de los habitantes de Cananea. "Agradecemos la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Seguridad Pública y Grupo México, así como la comprensión y apoyo de la ciudadanía", se lee en el comunicado.

ud83dudc3bOSEZNO RESCATADO Y A SALVO u2705ud83dudc3bEl Gobierno Municipal de Cananea, a travu00e9s de la Direcciu00f3n de Protecciu00f3n Civil, informa... Posted by Gobierno Municipal de Cananea on Sunday, September 28, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora