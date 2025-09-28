Noche violenta en Ciudad Obregón: Ataque armado junto a un taquería deja una víctima mortal

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en la colonia Valle Dorado, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento, que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), dejó como saldo a un hombre sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del sábado 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle Jalisco, entre Valle del Trigo y Valle del Cártamo, justo a un costado de una conocida taquería de la colonia. Testigos señalaron que sujetos armados habrían perseguido una camioneta Ford Explorer de color blanco, desde donde viajaba la víctima. Posteriormente, abrieron fuego en su contra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El ataque ocurrió la noche de este sábado en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

El conductor, al intentar escapar del ataque, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra otra unidad que se encontraba estacionada. El estruendo de los disparos y el choque alertó a quienes se encontraban en el área, en particular a clientes de la taquería, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el ???????Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas revisaron al conductor de la unidad, el cual presentaba varios impactos de bala, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El ahora occiso, hasta el cierre de esta edición, no ha sido identificado oficialmente, aunque se estima que podría tratarse de un hombre de entre 30 y 40 años de edad.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonaron la zona para permitir el trabajo de personal de Servicios Periciales. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió la carpeta de investigación correspondiente y, tras recabar pruebas en la escena, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de Ley.

Las autoridades no han revelado detalles sobre el posible móvil del ataque, pero confirmaron que ya se desplegaron agentes de investigación para dar con los responsables. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui