Roberto secuestró a un hombre, lo torturó y lo asesinó a balazos en predio de Nogales

Nogales, Sonora.- Por los delitos de desaparición de persona y privación ilegal de la libertad, un hombre llamado Roberto 'N', de 43 años de edad, fue arrestado, se le formuló imputación y se encuentra bajo prisión preventiva. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 28 de agosto de 2019, cuando las víctimas Ángel Rodolfo 'N' y Cristian Arturo 'N' fueron secuestradas.

Esto sucedió en un domicilio de la colonia Buenos Aires, en Nogales, donde fueron interrogados y golpeados por un grupo armado, entre los cuales se encontraba el ahora detenido. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a un predio baldío al oriente de la ciudad, donde continuaron las agresiones. Cristian Arturo 'N' y otra persona lograron ser liberados, pero Ángel Rodolfo 'N' fue retenido y más tarde localizado muerto con impactos de bala.

La audiencia inicial se celebró tras la ejecución de la orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quedando el acusado bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar y esclarecer los delitos de alto impacto, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias".

Por otro lado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron la detención de un hombre llamado Caleb 'N', de 29 años de edad, originario de Taxco, Guerrero, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en perjuicio de Cinthia Itzel 'N', en Puebla. La captura del prófugo de la justicia se realizó tras ser deportado en la Garita Internacional Dennis DeConcini, de Nogales.

Dicha acción se hizo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Puebla y el apoyo de autoridades federales estadounidenses. La Fiscalía de Puebla emitió una solicitud de apoyo para la captura del señalado el 15 de septiembre de 2025. Según la carpeta de investigación, los hechos por los que era buscado ocurrieron el 9 de mayo de 2021, en Santiago Mihuacán, Puebla.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora