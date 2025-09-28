Se registra explosión en domicilio al norte de Hermosillo; una mujer resultó afectada

Hermosillo, Sonora.- La noche de este domingo 28 de septiembre, una explosión en un domicilio particular movilizó a los cuerpos de emergencia al norte de Hermosillo. El percance, que tuvo lugar en la colonia Insurgentes, dejó como saldo a una mujer con afectaciones, quien requirió traslado para recibir atención médica. Según los primeros informes, el reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 19:30 horas.

Se indicó un fuerte estruendo escuchado en las calles Yécora y Tres. De inmediato, unidades de diversos cuerpos de auxilio se desplazaron al lugar para atender la emergencia. Las primeras indagatorias en el sitio apuntan a que la explosión fue provocada, al parecer, por una acumulación de gas dentro de la vivienda. Al llegar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la única persona que resultó afectada por el siniestro.

Tras recibir los primeros auxilios, se determinó que era necesario su traslado a un hospital para una valoración médica completa. Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo se hizo cargo de asegurar la estructura y verificar que no existiera riesgo de un incendio posterior, confirmando que no se desarrollaron llamas a consecuencia del estallido. No se reportaron daños a otras viviendas ni más personas lesionadas.

De la misma manera, el perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal, con el fin de facilitar las labores de los equipos de emergencia.

La víctima fue trasladada a un hospital a bordo de una ambulancia

Cabe recordar que la mañana del pasado miércoles 24 de septiembre se registraron dos incendios en Hermosillo. El primero ocurrió en una bodega ubicada al poniente de la ciudad, alrededor de las 11:20 horas, en la calle San Antonio, entre José María Mendoza y Pedro Bracamonte, en la colonia El Llano. En ese lugar comenzó a salir humo e incluso gases tóxicos de un refrigerador, por lo que, para evitar una tragedia, se dio aviso a las autoridades

El segundo hecho tuvo lugar cerca de las 12:00 horas en un taller ubicado en la calle Leopoldo Ramos, entre General Piña y Bernardo Reyes, en la colonia Balderrama, donde inició otro siniestro ocasionado por una falla mecánica en uno de los vehículos que estaba en reparación.

Fuente: Tribuna