Sorprenden a sujeto con una menor en baldío de Hermosillo; es investigado por abuso

Hermosillo, Sonora.- Un hombre de 26 años de edad, identificado como Noé Misael 'N', fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo como presunto responsable del delito de abuso en contra de una menor de edad. La detención tuvo lugar durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre en la zona norte de la ciudad. Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 horas.

Durante un patrullaje de prevención, los agentes localizaron un vehículo sedán de color gris estacionado en un terreno baldío sobre la calle Reforma. Al realizar una inspección, encontraron en el interior a un individuo semidesnudo junto a una adolescente de 16 años. En el lugar, la menor de edad señaló directamente al sujeto como su agresor, quien intentaba forzarla a tener intimidad con él, por lo que los oficiales procedieron a su aseguramiento.

Noé Misael 'N', junto con el automóvil que conducía, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente por el posible delito de abuso. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar los elementos de prueba y determinar la situación jurídica del detenido en las próximas horas, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.

Otro caso reciente ocurrió en Nogales. Un hombre identificado como José Carlos 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable de el delito de abuso agravado, cometido en contra de una menor de 14 años de edad. Por lo anterior, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada, garantizando así la integridad de la víctima y el correcto desarrollo del proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, en un primer evento, a finales de julio de 2024, cerca de las 17:00 horas, cuando el imputado, aprovechándose de la relación de parentesco y confianza que mantenía con la menor forzó la cerradura de la puerta de su recámara, donde se encontraba ella. Una vez adentro, se sentó a un costado de la cama y comenzó a tocarla sin su consentimiento.

Fuente: Tribuna