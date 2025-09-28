Tenía autismo: Cuerpo de joven de 17 años es encontrado en la Laguna del Náinari; estaba desaparecido.

Ciudad Obregón, Sonora.- La tragedia golpea una vez más a la sociedad de Ciudad Obregón. Se ha confirmado que el cuerpo encontrado esta mañana de domingo 28 de septiembre en las aguas de la Laguna del Náinari pertenece al joven de 17 años que tenía reporte de desaparición. El caso ha generado gran impacto, pues se trata de un chico con autismo; aquí la información que se sabe de momento.

Cabe señalar que el cuerpo fue encontrado sumergido en la Laguna del Náinari a eso de las 6:00 horas, por la calle Kino, según reportó una pareja de personas que se encontraban caminando por el lugar y que dieron pronto aviso a las autoridades después de haber sido testigos visuales de los hechos.

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC confirmó que el cuerpo pertenece a Humberto Rocha Ayón, que había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 26 de septiembre en la colonia Primero de Mayo.

Lamentablemente, el día de hoy en la mañana se localizó un cuerpo dentro de la Laguna del Náinari, siendo este el menor Humberto, desaparecido el día viernes 26 de septiembre a las 20:00 horas, quien era una persona discapacitada, ya que era un joven autista".

El colectivo expresó su dolor por dar esta triste noticia: "Les mandamos un fuerte abrazo a la mamá y a toda la familia, que yo, al mirar ese dolor cuando reconocieron el cuerpo, sé lo difícil y triste. Y lo más feo que pude haber visto; se me partía el corazón de ver cómo estaban destrozados y pidiéndole a Dios que no fuera él. Lamento mucho que no se haya podido localizar con vida y me parte el alma de verdad esto".

Mediante la publicación, el colectivo enfatizó: "Él no merecía esto; era tan solo un niño, un niño que no midió el peligro de meterse a bañar a la laguna". En el posteo, cientos de cajemenses expresaron su pena por los hechos y dieron sus condolencias a la familia.

Esta mañana, para rescatar el cuerpo de las aguas de la Laguna del Náinari, acudieron el Cuerpo de Bomberos, así como autoridades de Seguridad Pública Municipal, posteriormente de la Policía Estatal, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento.

