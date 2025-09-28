Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo 28 de septiembre, un tétrico momento se vivió en la Laguna del Náinari; a muy temprana hora tuvo lugar el hallazgo de un cadáver en las aguas. Las autoridades ya se encuentran investigando los hechos; aquí te compartimos los detalles.

De acuerdo con información, el hecho sucedió alrededor de las 6:00 horas a un costado de la calle Kino. Dos personas que usualmente salen a caminar se dieron cuenta del cuerpo flotando y dieron rápido aviso a las autoridades, a través del 911.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como autoridades de Seguridad Pública Municipal, posteriormente de la Policía Estatal, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a la ley.

Tétrico domingo: Encuentran cadáver en las aguas de la Laguna del Náinari

Hasta el momento de publicación de esta nota, no se tenía la identidad de la persona, ni se sabe si el cuerpo presentaba signos de violencia. Será conforme a proceso y, según las investigaciones lo permitan, que se dé a conocer mayor información sobre los hechos.

Cabe señalar que el hecho causó consternación y preocupación ante la sociedad debido a que son cientos las personas que suelen ir a este punto turístico para caminar, hacer ejercicio, pasar un rato con amigos o disfrutar en familia.

Podría tratarse de joven desaparecido

Según reportes extraoficiales, el cuerpo encontrado podría tratarse de Humberto R. A., de 17 años, joven que estaba desaparecido desde el pasado 26 de septiembre. El joven tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista TEA y se encuentra bajo tratamiento médico. Sin embargo, esto todavía no está confirmado por las autoridades; será hasta después de los exámenes periciales que se ratifique o no.

#Cajeme | Las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada del sábado 27 de septiembre puede representar la posibilidad de hundimientos y socavones, así como el de la calle Mayo, entre California y Campeche; el lugar ya fue señalizado ????uD83DuDD73? pic.twitter.com/dHOegjn5QS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui