Tragedia en CDMX: Suman 31 muertos tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Ciudad de México.- Han pasado 18 días desde el fatal accidente que marcó a Iztapalapa: la explosión de una pipa de gas LP en inmediaciones del Puente de la Concordia. Lamentablemente, los estragos continúan, pues la cifra de víctimas mortales sigue en aumento. Este domingo 28 de septiembre, autoridades confirmaron que el número de fallecidos llegó a 31, tras el deceso de una persona más que permanecía hospitalizada desde el día del accidente.

La Secretaría de Salud capitalina actualizó el parte médico que comparte con medios de comunicación y detalló que, además de los 31 decesos, aún se encuentran 13 pacientes bajo atención médica especializada, mientras que 40 personas ya fueron dadas de alta en distintos hospitales de la capital.

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que la explosión de la pipa en Iztapalapa suma 31 personas fallecidas. Entre ellas Oscar Uriel García Rivera, de 31 años, quien estaba hospitalizado en el Hospital General 20 de Noviembre.

El accidente y la investigación pericial

Como te informamos en TRIBUNA, el siniestro ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, donde una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros volcó e inmediatamente se incendió, provocando una explosión que afectó tanto a transeúntes como a viviendas y vehículos de la zona.

De acuerdo con los resultados preliminares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el accidente fue causado por exceso de velocidad y falta de pericia del conductor, quien circulaba en condiciones que no cumplían con lo estipulado para esa vialidad. El dictamen estableció que la pipa avanzaba a aproximadamente 50 kilómetros por hora, cuando el límite permitido es de 40.

Los peritos concluyeron además que el conductor no mantuvo el control direccional del tractocamión ni el carril de circulación correspondiente. El documento de la Coordinación General de Servicios Periciales precisó que el pavimento estaba seco y no había obstáculos como baches o topes en el área del siniestro, lo que descartó factores externos en el percance. Por desgracia, el conductor ya perdió la vida.

Pese a lo anterior, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que se abrirán procesos por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad. Las pesquisas por este caso, así como las labores para reparar los daños, continuarán.

