Tras días de búsqueda, localizan cuerpo de Aurelio Esquer, arrastrado por río en Sonora

Cananea, Sonora.- Después de un fin de semana de intensas labores de búsqueda e incertidumbre, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Aurelio Esquer, residente de Cananea, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del pasado viernes 27 de septiembre. El triste desenlace pone fin a la angustiosa espera de su familia y amigos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlo a salvo.
El incidente ocurrió cerca de la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, cuando Esquer viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up. De acuerdo con los informes, al intentar cruzar el vado conocido como Pozo Nuevo, el vehículo no pudo contra la fuerza de la corriente, producto de las intensas lluvias que se registraron en la región. En el automóvil viajaba un acompañante, cuya identidad no fue revelada, quien afortunadamente pudo ponerse a salvo.
Sin embargo, Aurelio Esquer fue arrastrado por el agua cuando intentaba llegar a tierra firme sujetado de una cuerda. Inmediatamente después del reporte, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron diversas corporaciones. Las condiciones del terreno y el considerable crecimiento del caudal del río Bacanuchi complicaron las labores de los equipos de rescate, dificultando la pronta localización.
Durante las horas posteriores al suceso, la zozobra se vio acrecentada por una versión extraoficial que circuló, la cual sugería que Esquer había sido localizado con vida en un rancho ubicado a varios kilómetros del lugar del accidente. A pesar de que esta noticia generó una breve esperanza, nunca fue confirmada por las autoridades y no se logró establecer comunicación con él, lo que mantuvo a la familia y a la comunidad en un estado de gran incertidumbre.
La esperanza se mantuvo viva en su círculo cercano, como lo demostró una publicación de su sobrina, Romina ZV, quien a través de su perfil de Facebook expresó su fe en un resultado positivo: "Con todo el favor de Dios habrá buenas noticias, y aparecerá mi tío. Dios es muy grande". Finalmente, tras continuar con el rastreo en la zona, las autoridades lograron dar con el paradero del cuerpo. La confirmación oficial del lamentable fallecimiento fue comunicada directamente al padre de Aurelio Esquer.
