Viaje terminó en asalto: Cae chofer de app que agredió y robó a pasajero en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo sobre el inicio de un proceso judicial en contra de un hombre identificado como Rodrigo 'N', de 30 años de edad, por su presunta participación en el delito de robo con violencia. El imputado fue detenido y puesto a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso y dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Los hechos, según detalla la carpeta de investigación, ocurrieron el pasado 22 de agosto en Hermosillo. Ese día, la víctima, un hombre de 67 años identificado como Mario 'N', solicitó un servicio de transporte a través de una aplicación móvil en la colonia Las Granjas. Su objetivo era trasladarse a otra zona de la ciudad para inspeccionar un vehículo que planeaba comprar. Rodrigo 'N' acudió al llamado en un automóvil sedán de la marca FIAT.

Durante el viaje, la víctima realizó dos retiros de efectivo en distintas sucursales bancarias, sumando un total de 87 mil 500 pesos. Posteriormente, el conductor alteró la ruta establecida y se desvió hacia una calle de terracería en la colonia Altares. En este lugar, de acuerdo con la denuncia, el imputado presuntamente agredió físicamente al pasajero, empleando la fuerza y amenazas verbales para despojarlo del dinero que acababa de retirar.

Una vez que tuvo el efectivo en su poder, el agresor huyó del sitio. Tras la denuncia interpuesta por la víctima, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes. Mediante una combinación de investigaciones de campo y análisis de gabinete, los agentes lograron reunir pruebas suficientes para identificar a Rodrigo 'N' como el probable responsable, lo que permitió a un juez emitir una orden de aprehensión en su contra.

Dicho mandato judicial fue ejecutado reciente en Hermosillo. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados, y el juez consideró que existían elementos sólidos para vincular a proceso al imputado. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual Rodrigo 'N' permanecerá en prisión preventiva justificada.

