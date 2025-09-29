Accidente en el tramo Ciudad Obregón–Fundición deja al menos 9 personas lesionadas

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 29 de septiembre de 2025 se registró un accidente en la carretera internacional México 15, a la altura del kilómetro 210+400, en el tramo Ciudad Obregón-Fundición, en el que se vieron involucrados un tráiler y un autobús de pasajeros de una popular línea comercial. De forma preliminar se dijo que el percance dejó como saldo a nueve personas lesionadas, aunque por fortuna ninguna de ellas presentó daños de consideración.

De acuerdo con los primeros informes de este incidente, el camión de pasajeros, modelo Dina 2001 y con número económico 126, se movilizaba de sur a norte cuando la unidad de carga pesada le cortó circulación al momento en que salía de una estación de servicio, lo cual derivó en la colisión. Es por ello que se requirió la presencia de personal de seguridad y rescatistas para que se pudieran encargar de la situación.

Al llegar al lugar, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de resguardar la zona y realizar las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, mientras que paramédicos Caminos y Puentes Federales (Capufe) le brindaron atención médica a los afectados. Se indicó que ninguno de los lesionados requirió ser trasladado a algún centro médico. A causa del accidente, la circulación en el sector se vio afectada, por lo que el tráfico tuvo que ser desahogado.

Trascendió que el autobús de pasajeros partió desde Ciudad Obregón y tenía como destino la ciudad de Navojoa. Es por ello que los pasajeros que quedaron varados abordaron otra unidad de la misma línea comercial. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos choferes, así como de las personas que resultaron lesionadas a causa de esta colisión.

Los lesionados no requirieron ser trasladados a un centro médico.

Volcadura deja una persona lesionada

En otro caso similar registrado hace unas semanas sobre la carretera México 15, el conductor de un Hyundai Creta, modelo reciente, perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste de alumbrado público, lo que provocó que el vehículo sufriera una volcadura en el tramo Ciudad Obregón-Esperanza, a la altura del Club de Golf. El suceso dejó al automovilista con lesiones severas que requirieron su traslado a un hospital de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui