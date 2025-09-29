Atacan a balazos a madre y a su hija de 4 años en Guadalupe, Nuevo León; la niña murió

Guadalupe, Nuevo León.- La noche del domingo 28 de septiembre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Tierra Propia, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en donde una madre, de entre 25 y 30 años de edad, resultó gravemente herida y su hija de 4 años perdió la vida. A pesar de que fue llevada de urgencia a una clínica de la localidad, la menor falleció mientras recibía atención médica. Además se reportó que un elemento policíaco resultó con una herida de bala, por lo que también fue trasladado a un nosocomio.

De acuerdo con información proporcionada por diferentes fuentes, alrededor de las 21:00 horas, la madre y la pequeña estaban en la avenida Jardines de la Silla y la calle Zapotlanejo, en el mencionado sector, fueron atacadas a balazos por sujetos armados que se desplazaban a bordo de diferentes vehículos. De manera preliminar, la mujer lesionada fue identificada como Diana 'N', de 31 años de edad, de quien se dijo que recibió un disparo en la cabeza y su hija uno en el cuerpo.

Por su parte, el agente herido fue reconocido como Óscar 'N', de 31 años, quien permanece estable en un centro médico. En tanto, la fémina ha sido reportada como grave tras ser víctima de esta agresión armada en la que su hija murió. Trascendió que elementos de la Policía Municipal de Guadalupe localizaron una camioneta Nissan Murano, de color guinda, en la calle Encarnación de Díaz, en la misma colonia Tierra Propia, en la que presuntamente se movilizaban los agresores.

¡TRAGEDIA! NIÑA PIERDE LA VIDA EN ATAQUE EN GUADALUPE; SU MADRE Y UN POLICÍA HRRIDOS



Tania de 5 años perdió la vida y su madre resultó herida en un ataque ocurrido anoche en la colonia Tierra Propia, informó la Policía de #Guadalupe



uD83DuDD17Los detalles aquíhttps://t.co/qJapqrg4nG pic.twitter.com/oOETkJhdra — Hora Cero Web (@horaceroweb) September 29, 2025

En el lugar de la agresión, un elemento de la policía municipal que acudía al reporte también fue alcanzado por las balas, resultando herido. De manera preliminar, se informó que los responsables abandonaron al menos dos vehículos utilizados en el ataque a varias calles del lugar", detalló el medio anteriormente citado.

La zona fue resguardada por agentes municipales, fuerzas federales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones para que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes. Una vez concluido el respectivo peritaje, el cadáver de la niña fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Noche violenta en Nuevo León, matan a niña a balazos.

Menor, de 4 años, muere en Hospital Centra de Guadalupe; su madre grave tras ataque en Tierra Propia.

Policía municipal es baleado al dar auxilio.

En Fomerrey 1, MTY, al menos un muerto y dos uD83DuDC6EFuerza Civil heridos en tiroteo. pic.twitter.com/ECEnVT0do7 — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui