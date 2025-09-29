Ataque armado deja a conductor asesinado al sur de Culiacán; recibió múltiples disparos

Culiacán, Hermosillo.- La tarde de este lunes 29 de septiembre de 2025, un ataque armado dejó como saldo a un hombre muerto en calles de la colonia Adolfo López Mateos, ubicada al sur de Culiacán. Los primeros reportes refieren que la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan Versa, color ocre y sin placas, cuando fue atacado a balazos hasta ser privado de la vida, lo que generó una movilización por parte de las corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Eleodoro Alberto 'N', de 27 años de edad, de quien se dijo se desempeñaba como técnico de aires acondicionados. El conductor quedó sin vida al interior del vehículo descrito, el cual quedó frente a la barda de un domicilio del mencionado sector. Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo a las versiones, alrededor de las 15:00 horas se reportó a las líneas de emergencia del 9-1-1 un ataque armado al conductor del vehículo en la calle Amado Estrada, entre Pedro L. Zavala y Carlos María Esquerro de dicho sector", explicó el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDCCDuD83DuDEA8uD83DuDE94 | Con múltiples ráfagas de arma de grueso calibre, un grupo armado ejecutó a un hombre de 27 años que viajaba en un Nissan Versa sobre la calle Amado Estrada, entre Mario Esquerra y Pedro Zavala, en la colonia López Mateos. En la escena del crimen quedó el… pic.twitter.com/eeC0UHA9DO — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 29, 2025

Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja que, tras una breve revisión, confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos del Ejército Mexicano, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encargaron de acordonar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. En tanto, el automóvil siniestrado fue remolcado a la pensión de Bienes Asegurados de la dependencia estatal.

Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes, además de las indagatorias preliminares de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Finalmente, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 Asesinan a balazos al conductor de un vehículo al sur de Culiacán



El hecho se registró en la colonia Adolfo López Mateos, la tarde de este lunes



NOTA COMPLETA EN uD83DuDD17 https://t.co/FKDkgJyH4d uD83DuDD17 pic.twitter.com/pUjrkqEFBJ — Adiscusión Diario (@adiscusion) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui