Autoridades y familiares buscan a Jesús Miguel, menor de 3 años desaparecido en Nogales

Nogales, Sonora.- El pasado 17 de septiembre de 2025 fue visto por última ocasión el niño identificado como Jesús Miguel Acosta Parente, de tres años de edad, quien al momento de su desaparición se encontraba en la colonia La Mesa, de Nogales, Sonora. Cabe señalar que la Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora emitió desde hace varios días una ficha con los datos más esenciales.

Algunas de las características físicas más notorias del pequeño, que nació el 9 de agosto de 2022, son que mide aproximadamente un metro de altura, tiene complexión mediana, piel morena, además de que tiene el cabello castaño oscuro, lacio y de longitud media, así como ojos color café. En lo que respecta a sus señas particulares, se precisa que presenta un quiste en el lado derecho del cuello.

De acuerdo con información extraoficial, desde aquel día las autoridades locales, sus familiares e incluso miembros de la sociedad en general han participado en una intensa búsqueda, la cual incluye la distribución de numerosas fotografías en los alrededores. A estas labores también se han sumado grupos de rescate que continúan brindando apoyo, aunque hasta ahora no han tenido éxito.

Ficha de Búsqueda

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el caso, pero en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente. Es importante resaltar que, ante cualquier información, la ciudadanía puede comunicarse con las fuentes oficiales, recordando que actualmente no es necesario esperar un periodo de tiempo para levantar una denuncia, por lo que hacerlo de inmediato resulta fundamental.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui