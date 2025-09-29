Balacera en vía pública de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Libertad, en Ciudad Obregón, luego de que se recibiera un reporte sobre una presunta balacera en la vía pública. Por estos hechos violentos en la cabecera municipal de Cajeme, no se han reportado detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, domingo 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:20 horas, tiempo local, en las inmediaciones de la calle Río Humaya, entre Río San Juan y Río Guayalejo. Vecinos del sector que se preparaban para descansar escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego desde la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Los hechos se reportaron este domingo en la colonia Libertad. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo en el sector poniente de Ciudad Obregón, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona. En el punto se localizaron diversos casquillos percutidos de arma larga, lo que confirmó el ataque armado que presuntamente fue contra una vivienda.

Momentos más tarde, llegaron al sitio oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de reunir la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. Por fortuna, este ataque armado no dejó heridos ni víctimas mortales solo daños a la fachada de un domicilio.

Si bien se desplegó un fuerte operativo en la zona, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían proporcionado información oficial sobre posibles sospechosos ni sobre la causa de la agresión armada. Sin embargo, se informó que se mantienen los patrullajes en la zona para evitar nuevos incidentes y dar seguimiento a las indagatorias. TRIBUNA te compartirá las nuevas actualizaciones del caso.

