Condenado a 22 años de prisión: Enrique secuestró, torturó y abusó de joven en Nogales

Nogales, Sonora.- Una sentencia de 22 años y 3 meses de prisión fue dictada en contra de Enrique Rodrigo 'N', de 31 años de edad, señalado como responsable de los delitos de abuso ilegal de la libertad, en perjuicio de un joven de 25 años de identidad reservada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos se remontan al día 13 de febrero de 2024, aproximadamente a las 20:00 horas.

En ese momento el sentenciado, en compañía de diversas personas, llegó a un domicilio en la colonia Buenos Aires, de Nogales, y portando objetos similares a armas de fuego, privaron de la libertad a la víctima y su acompañante, subiéndolos a un vehículo mediante amenazas de muerte. Posteriormente, los acusados trasladaron a la víctima una vivienda ubicada en la calle Musca, de la colonia Colinas del Sol.

En dicho lugar lo mantuvieron bajo cautiverio, amarrándolo de pies y manos con cinta adhesiva y colocándole una venda en la boca. En ese lugar, el acusado golpeó repetidamente al perjudicado con tablas de madera en sus glúteos y, aprovechando que la víctima estaba sometida, abusó de ella con un objeto contundente, ocasionándole lesiones en sus partes íntimas, mismos que no pusieron en peligro su vida.

La víctima fue mantenida retenida hasta aproximadamente las 6:00 horas del día 15 de febrero de 2024, cuando fue liberada. Tras la captura del señalado se le formuló imputación y se le vinculó a proceso, además un juez de control le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Finalmente, Enrique Rodrigo 'N' recibió una condena durante la audiencia de Juicio Oral imponiéndose una pena global de 22 años y 3 meses de prisión.

Logra FGJES sentencia de más de 22 años de prisión contra Enrique Rodrigo “N” por violación y privación ilegal de la libertad



Boletín completo: https://t.co/dLDEGlfr8G pic.twitter.com/TD1NJ8sn86 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 29, 2025

Lo anterior, tras conocer el caudal probatorio aportado por el Ministerio Público, con el que se acrediró la responsabilidad del señalado. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "refrenda su compromiso con la procuración de justicia para las víctimas, esta representación social trabaja para que quienes atentan contra la libertad e integridad de las personas respondan con sus actos siempre en estricto apego a derecho".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora