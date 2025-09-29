Conductor pierde el control del volante y causa destrozos en colonia Centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 29 de septiembre se registró un aparatoso accidente de tránsito en la colonia Centro del municipio de Hermosillo, Sonora, en donde el conductor de una camioneta Ford Expedition, de color rojo, se impactó contra los postes de contención que se ubican en el cruce de las calles Rosales y Serdan. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en la infraestructura urbana y en la unidad involucrada.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el percance vial ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas de este lunes, cuando el responsable presuntamente comenzó a experimentar malestares físicos cuando circulaba por la zona, misma que actualmente se encuentra en remodelación. Esto provocó que perdiera el control del vehículo y se estampara con las contenciones de metal, por lo que autoridades y servicios médicos se presentaron en el sitio.

Preliminarmente se indicó que el automovilista derribó dos postes de acero y ocasionó destrozos en la parte de la guarnición, así como en la banqueta del mencionado sector de la capital de Sonora. Paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de brindarle la atención médica al conductor; sin embargo, no requirió que fuera trasladado a un hospital. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal realizaron las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

El conductor perdió el control de la unidad.

Explosión al norte de Hermosillo

La noche del domingo 28 de septiembre se suscitó una explosión al interior de un domicilio particular que se sitúa en la colonia Insurgentes, al norte de Hermosillo, generando una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia y elementos policíacos. Se dijo que el incidente escuchó un fuerte estruendo en las calles Yécora y Tres, en donde se localizó a una mujer afectada por el hecho y tuvo que ser llevada a un hospital de la localidad.

Las primeras indagatorias en el sitio apuntan a que la explosión fue provocada, al parecer, por una acumulación de gas dentro de la vivienda. Al llegar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la única persona que resultó afectada por el siniestro.

