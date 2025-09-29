Criminales huyen y dejan abandonados 70 kilos droga y un 'cuerno de chivo' en Nogales

Nogales, Sonora.- Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas en la franja fronteriza, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de una suma importante de estupefacientes y material bélico en el municipio de Nogales, Sonora. La acción tuvo lugar durante labores de patrullaje preventivo en la colonia Zona Industrial, donde los uniformados encontraron a dos individuos sospechosos.
De acuerdo con el informe oficial, las fuerzas federales intentaron abordar a los sujetos, sin embargo, emprendieron la huida al percatarse de la presencia de las autoridades. Tras su retirada, los agentes procedieron a inspeccionar el área que los sospechosos habían abandonado, lo que resultó en el hallazgo de los materiales ilícitos. En el lugar se incautaron 68.2 kilos de marihuana y tres paquetes que contenían 1.5 kilos de goma de opio.
Asimismo, se aseguró un fusil de asalto AK-47, un cargador para arma larga y 109 cartuchos útiles de diversos calibres. Tanto los narcóticos como el armamento fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal. Esta instancia será la responsable de integrar la carpeta de investigación y realizar los peritajes necesarios para determinar el peso exacto y las características de las sustancias, dando continuidad a las diligencias legales.
En otro hecho reciente, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron acciones de cateo en dos domicilios de Nogales, que derivaron en el aseguramiento de drogas, vehículos y armamento, además de la detención de dos personas. Según los reportes, las acciones se realizaron en días recientes en dos colonias de la ciudad fronteriza.
Personal naval brindó seguridad perimetral a los agentes de la FGR y de la AIC durante la ejecución de las órdenes de cateo, logrando con ello asegurar a dos hombres vinculados a delitos contra la salud. En el operativo se incautaron 11 mil 363 pastillas con características propias del fentanilo, así como dos vehículos, un arma de fuego, cuatro cargadores, cartuchos útiles y cuatro equipos de telefonía móvil.
Fuente: Tribuna