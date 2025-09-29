Criminales huyen y dejan abandonados 70 kilos droga y un 'cuerno de chivo' en Nogales

Nogales, Sonora.- Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas en la franja fronteriza, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de una suma importante de estupefacientes y material bélico en el municipio de Nogales, Sonora. La acción tuvo lugar durante labores de patrullaje preventivo en la colonia Zona Industrial, donde los uniformados encontraron a dos individuos sospechosos.

De acuerdo con el informe oficial, las fuerzas federales intentaron abordar a los sujetos, sin embargo, emprendieron la huida al percatarse de la presencia de las autoridades. Tras su retirada, los agentes procedieron a inspeccionar el área que los sospechosos habían abandonado, lo que resultó en el hallazgo de los materiales ilícitos. En el lugar se incautaron 68.2 kilos de marihuana y tres paquetes que contenían 1.5 kilos de goma de opio.

Asimismo, se aseguró un fusil de asalto AK-47, un cargador para arma larga y 109 cartuchos útiles de diversos calibres. Tanto los narcóticos como el armamento fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal. Esta instancia será la responsable de integrar la carpeta de investigación y realizar los peritajes necesarios para determinar el peso exacto y las características de las sustancias, dando continuidad a las diligencias legales.

En #Sonora, integrantes de la #GuardiaNacional, en coordinaciu00f3n con el #Eju00e9rcitoMexicano, aseguraron marihuana, goma de... Posted by Guardia Nacional on Monday, September 29, 2025

En otro hecho reciente, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron acciones de cateo en dos domicilios de Nogales, que derivaron en el aseguramiento de drogas, vehículos y armamento, además de la detención de dos personas. Según los reportes, las acciones se realizaron en días recientes en dos colonias de la ciudad fronteriza.

Personal naval brindó seguridad perimetral a los agentes de la FGR y de la AIC durante la ejecución de las órdenes de cateo, logrando con ello asegurar a dos hombres vinculados a delitos contra la salud. En el operativo se incautaron 11 mil 363 pastillas con características propias del fentanilo, así como dos vehículos, un arma de fuego, cuatro cargadores, cartuchos útiles y cuatro equipos de telefonía móvil.

Fuente: Tribuna