Elemento AMIC huye tras choque contra moto en San Carlos; la víctima perdió la pierna

San Carlos, Sonora.- Durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre, se registró un accidente vehicular en el bulevar Tetakawi, de San Carlos, que dejó como saldo a un hombre con lesiones graves. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 4:30 horas cerca del Hospital San José, involucró a una motocicleta y a una camioneta tipo pick up adscrita a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Tras el suceso, equipos de emergencia fueron llegaron al lugar. Paramédicos del servicio Rescate San Carlos brindaron los primeros auxilios al conductor de la motocicleta, un hombre de 38 años años de edad, residente del sector Ranchito Camprestre. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS Bienestar en la ciudad de Guaymas. Pese a los esfuerzos no fue posible salvarle una de sus piernas.

La motocicleta involucrada se incendió a consecuencia del fuerte choque, por lo que fue necesaria la intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. Por su parte, la camioneta oficial, una Dodge RAM de doble cabina, fue encontrada abandonada a una distancia considerable de la escena, específicamente a la altura del puente del mismo bulevar, cerca de la carretera federal México 15.

Según los primeros informes, el conductor del vehículo, quien se presume es un elemento de la AMIC asignada a la zona, no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de las autoridades. Versiones extraoficiales, que aún no han sido confirmadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), sugieren que la camioneta podría haber estado circulando en sentido contrario al momento del impacto.

Asimismo, ha trascendido que el presunto responsable se habría presentado voluntariamente ante las oficinas de Tránsito Municipal de Guaymas para asumir su responsabilidad en los hechos. Las autoridades competentes ya han iniciado la investigación correspondiente para esclarecer la dinámica del accidente y deslindar responsabilidades de manera oficial.

Fuente: Tribuna