Elemento de la AMIC detenida tras altercado en antro enfrentaría cargos por amenazas y conducción punible

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que se dio a conocer que una elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue detenida tras haber sido parte de un altercado en un conocido antro de Ciudad Obregón y haber usado su arma para presuntamente amenazar a elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Marina (Semar), se informó que podría enfrentar cargos por amenazas y conducción punible.

De acuerdo con la información que se dio a conocer por el comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, los hechos sucedieron cuando la elemento acudió al centro nocturno ubicado por la calle Miguel Alemán, y al salir del lugar y dar reversa en su vehículo, impactó a otro que estaba cerca, por lo que otras personas la confrontaron y fue ahí cuando se hizo el altercado.

Yesica, de 25 años aproximadamente, fue detenida la madrugada de hoy por amenazas contra personas y policías que llegaron por ella al antro llamado Monet, ubicado por la calle Miguel…

Ante esto, la Policía Municipal había procedido a detenerla y ella habría actuado de manera prepotente amenazando a varias personas, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público. Trascendió que la ahora detenida tiene 27 años y se le identificó como Yessica Abigail G.

Alberto Flores señaló que se debe a un caso que está relacionado con la vida personal de la elemento, pero que deberá enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. El comisario de la AMIC informó que la elemento tenía el arma en su vehículo y no en su persona, como se había especulado al principio.

Al ser detenida, Yessica Abigail G. fue trasladada a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal y fue puesta a disposición del Juez Cívico y para que el médico de guardia la certificara. De la misma forma, se elaboró un Informe Policial Homologado para efectos de remitirla al ministerio.

Como se comentó en un comienzo, el comisario de la AMIC indicó que la elemento enfrentaría cargos por los delitos de amenazas a servidores públicos y conducción punible. Se espera que, conforme se desarrolle la investigación de los hechos, las autoridades correspondientes emitan más información sobre los hechos. Mientras tanto, cabe destacar que en redes sociales, la noticia causó todo tipo de comentarios pues criticaron el hecho de que la joven, siendo elemento de la AMIC cayera en una actitud que muchos llamaron como "mala copa".

Fuente: Tribuna del Yaqui